Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Hangi Kazanımlar Alındı ?
zam mam geleceği yok. gerginlik çıkarmadan evvel şu talep edilen maddi külfeti olmayan kazanımları almamız gerekli. Ardından hakem heyetine baş kaldırıp eylülde iş bırakıp sistemi tıkamak daha mantıklı..

