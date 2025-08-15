KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


15 Ağustos 2025 14:24
İİBF'liler nerelere atanıyor

İİBF'den bölüm okuyanlar tam olarak nerelere atanıyor? B grubu mu oluyorlar A gurubu mu ? Bir de hangi kurumlar daha iyidir İİBF mezunlarına, 81'le vs kapattı diyorlar mesela. Bilgisi olup da cevaplayan olursa teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Muhasebeci Aylık Ne Kadar Kazanır?Hangi Açık Öğretim Bölümü Okunmalı?VHKİ MaaşıTerhis Tarihi Sonrası Başvuru YapmakBilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS2026 Lisans Alımı Hk.

Sözlük

kırlent 1 malefiz 3 balkondan balkona silahlı çatışma 1 hailuoai.video 1 Rattan 1 Ss 1 mesaj yazamama sorunu 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 sahte diploma 1 gözden çıkarılmış 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyorHatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındıGurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyorÖzel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdıİşten atılan belediye şirket çalışanı idari yargıda dava açabilir mi?

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24