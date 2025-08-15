Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Ağustos 2025 14:46
Sözleşmeli Sağlık Personelinin Maaşı Eksik mi Yatıyor?

Sözleşmeli arkadaşların zaten bundan önce 52k ya yakın birşey değilmiydi %15.56 zam yapıldı çoğu sözleşmeli özellikle yeni başlayan arkadaşlara bu civarda yatmamış diye duydum. Doğruluk payı nedir hakkımızı daha fazla yemeyin yeter ya.

Çok Yazılan Konular

Sağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!Mobbing Saldırı Girişimi ve SonuçlarıAile Yılı Eş Durumu Red2025 Ünvan Değişikliği TDSMeyil izniNeredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonHaziran Ataması Ayrılışİlkokul Mezunu Temizlik Personelinin Aldığı Maaşı İstiyor MemurlarYarı Zamanlı Çalışma Promosyonuİlçe sağlık SHM teşvik

Sözlük

Rattan 1 günün filmi 1 kantaron yağı 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 2 mesaj yazamama sorunu 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 sahte diploma 1 malefiz 3 nosebo etkisi 1 makyavelizm 1

Son Haberler

İsveç'te cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralıKocaeli'nde orman yangını: Bir mahalle boşaltıldıAnkara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 ZamAltının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin 500 liraya gerilediYol çalışması olan yerde hatalı sollama ölüm getirdi: 3 ölü

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24