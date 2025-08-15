Kimin ve Nerenin Telefonu Öğrenin

850, 212, 216 nolu ile başlayan numaralardan bıktım. Telefonun en lazım olduğu günde 5-6 defa bu numaralardan aranılır mı ya. Rezillik.

buraya numaraları yazalım engel koyalım. Esasen engel koysakta bir işe yaramayacaktır ama yine de bir tedbir olur en azından.