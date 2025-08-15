Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


15 Ağustos 2025 15:00
Kimin ve Nerenin Telefonu Öğrenin

850, 212, 216 nolu ile başlayan numaralardan bıktım. Telefonun en lazım olduğu günde 5-6 defa bu numaralardan aranılır mı ya. Rezillik.

buraya numaraları yazalım engel koyalım. Esasen engel koysakta bir işe yaramayacaktır ama yine de bir tedbir olur en azından.


Şahinkara
15 Ağustos 2025 15:02

ilk ben başlayayım.

02127003649 : cevap vermiyor.


Şahinkara
15 Ağustos 2025 15:16

08505120024: Telefon Spam olarak gösterdi dolandırıcı diye kayıt çıktı.

