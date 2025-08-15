Sendika tercihi gerçekten kul hakkı mıdır?

Ben yetkili sendikaya ve onun küçüğünü üye değilim.Fakat benim hakkımı onlar savunuyor.Pasiflik yahut iktidara yakınlık vs gibi sebeplerle hakkımızı tam savunmadıklarını düşünüyoruz.Yöneticiler elbette sorumludur fakat bu yöneticileri üyelikleri ile bu konuma getirenlerin kul hakkına girdiğini söyleyebilirmiyiz?

Ben yetkili sendikaya ve onun küçüğünü üye değilim.Fakat benim hakkımı onlar savunuyor.Pasiflik yahut iktidara yakınlık vs gibi sebeplerle hakkımızı tam savunmadıklarını düşünüyoruz.Yöneticiler elbette sorumludur fakat bu yöneticileri üyelikleri ile bu konuma getirenlerin kul hakkına girdiğini söyleyebilirmiyiz?