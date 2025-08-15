Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ağustos 2025 15:48
Sendika tercihi gerçekten kul hakkı mıdır?
Ben yetkili sendikaya ve onun küçüğünü üye değilim.Fakat benim hakkımı onlar savunuyor.Pasiflik yahut iktidara yakınlık vs gibi sebeplerle hakkımızı tam savunmadıklarını düşünüyoruz.Yöneticiler elbette sorumludur fakat bu yöneticileri üyelikleri ile bu konuma getirenlerin kul hakkına girdiğini söyleyebilirmiyiz?

Çok Yazılan Konular

Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBenim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Kuşa dönen ek derslerÇocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?ŞÖK işlemleri unutulan öğrencilerMemurluktan öğretmenliğe geçişÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.32. Hafta çalışabilir raporu yaz tatiline denk gelirse

Sözlük

Sosyopatlık 1 Rattan 1 neta 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 En sevdiğiniz hayvan 3 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 manyetik rezonans 1 hanım köylü 2 asya kaplan sivrisineği 1 geceye nahif bir beddua bırak 1

Son Haberler

İsveç'te cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralıKocaeli'nde orman yangını: Bir mahalle boşaltıldıAnkara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 ZamAltının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin 500 liraya gerilediYol çalışması olan yerde hatalı sollama ölüm getirdi: 3 ölü

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24