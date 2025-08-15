Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2025 15:49
Memur sendikaları grev yapmalıdır.

arkadaşlar dostlar bakın sansürlere haberlerin gizlenmesine rağmen her gün maddi sıkıntılardan dolayı intihar eden memur ve ailelerini duymaktayız. özellikle başta İstanbul ve diğer büyük şehirlerde gerçekten memur çok zor durumdadır. emekli memur perişan halde resmen ölümü beklemektedir. bakın bunlar vebal işidir. Allah kimseyi çaresizlikle sınamasın. bu yüzden yetkili sendikalar ve üyelerinin bu vebalde sorumluluğu vardır. sendikanın rengi olmaz sendikanın rengi üyeleridir.


FırençeskoTotti
Aday Memur
15 Ağustos 2025 15:58
'Memurun grev hakkı yoktur.' gibi saçma cümleler yazacak olanlar gelir şimdi. Bundan 2-3 yıl önce doktorların yaptığı neydi? Adamlar grev yapıp maaşlarına artışı söke söke almadı mı? Greve gidip devlet daireleri boş kaldı mı o zaman kıymetimiz bilinir. Grev konusunda sendikalar cesur adımlar atmalı diyecem ama hepsi birbirinden korkak

iras
Genel Müdür
15 Ağustos 2025 16:06

Ali bey yaklaşık 500 milyon TL yi bugün itibariyle aldı bu her ayın 15 inde standart geliyor para.istofa edinde biraz başkası yesin bu büyük pastayı.Bist 30 şirketlerinde yok aylık bu kadar kâr.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
15 Ağustos 2025 16:17

çok değil 3 gün tüm memurlar eş zamanlı iş bıraksın seyredin sonrasını..

