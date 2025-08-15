Memur sendikaları grev yapmalıdır.

'Memurun grev hakkı yoktur.' gibi saçma cümleler yazacak olanlar gelir şimdi. Bundan 2-3 yıl önce doktorların yaptığı neydi? Adamlar grev yapıp maaşlarına artışı söke söke almadı mı? Greve gidip devlet daireleri boş kaldı mı o zaman kıymetimiz bilinir. Grev konusunda sendikalar cesur adımlar atmalı diyecem ama hepsi birbirinden korkak

