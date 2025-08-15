Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ücretli öğretmenlik yapmak öğretmen akademisine girerken sorun çıkartır mı?

Akademiye girerken bıraksak olur mu?


Lewo124
Şef
15 Ağustos 2025 16:16
hocam zaten bırakacaksınız. akademide eğitim alırken bir taraftan sizi öğretmen olarak görevlendirecekler okullara. 2 yıl böyle geçecek.

hsnbsn
Şef
15 Ağustos 2025 16:19

hayır sorun olmaz.


Adayy123
Aday Memur
15 Ağustos 2025 16:24

Teşekkür ederim hocam. Evet ben akademiye girmeden önce yapıp bırakmaktan bahsetmiştim

Lewo124, 48 dk. önce
hocam zaten bırakacaksınız. akademide eğitim alırken bir taraftan sizi öğretmen olarak görevlendirecekler okullara. 2 yıl böyle geçecek.
