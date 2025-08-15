Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Ağustos 2025 16:24
promosyon
Merhaba arkadaşlar bir kamu hastanesinde hemşireyim, bebeğim olduğu için bu ay ücretsiz izne ayrıldım. Ücretsiz izindeyken banka promosyonu alabilir miyim veya almak için aralıkta tekrar dönmem mi gerekir, bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse sevinirim

ertugmakber
Aday Memur
15 Ağustos 2025 16:44
alamazsınız

Kullanıcı 123
15 Ağustos 2025 16:47
dönünce alabiliyor muyum acaba
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!Mobbing Saldırı Girişimi ve SonuçlarıAile Yılı Eş Durumu Red2025 Ünvan Değişikliği TDSMeyil izniNeredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonHaziran Ataması Ayrılışİlkokul Mezunu Temizlik Personelinin Aldığı Maaşı İstiyor MemurlarYarı Zamanlı Çalışma Promosyonuİlçe sağlık SHM teşvik

Sözlük

En sevdiğiniz hayvan 3 sahte diploma 1 kantaron yağı 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 şekerci boyası 1 Rattan 1 günün filmi 1 nosebo etkisi 1 neta 1 geceye nahif bir beddua bırak 1

Son Haberler

İsveç'te cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralıKocaeli'nde orman yangını: Bir mahalle boşaltıldıAnkara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 ZamAltının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin 500 liraya gerilediYol çalışması olan yerde hatalı sollama ölüm getirdi: 3 ölü

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24