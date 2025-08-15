Merhaba arkadaşlar bir kamu hastanesinde hemşireyim, bebeğim olduğu için bu ay ücretsiz izne ayrıldım. Ücretsiz izindeyken banka promosyonu alabilir miyim veya almak için aralıkta tekrar dönmem mi gerekir, bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse sevinirim

Merhaba arkadaşlar bir kamu hastanesinde hemşireyim, bebeğim olduğu için bu ay ücretsiz izne ayrıldım. Ücretsiz izindeyken banka promosyonu alabilir miyim veya almak için aralıkta tekrar dönmem mi gerekir, bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse sevinirim