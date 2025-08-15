Fransızca öğrenmek isteyenler için YouTube kanalı

Fransızca öğrenmek isteyenler için, kpss, yds, yökdil sınavlarında başarılı olmak istiyorsanız yüzlerce arkadaşımın faydalandığı çok güzel bir YouTube kanalı tavsiye edeceğim. Bu kanal sayesinde C1 seviyesine gelenler de oldu. Yorumları okursanız ne kadar beğenildiğini zaten göreceksiniz. YouTube kanalın adı: Aykut Yavuz Fransızca Dersleri.

Aykut Yavuz hakkında sözlüklerde de entry var, popüler biridir. Kendisi ile sohbet geçen sene etmek fırsatı yakaladım.