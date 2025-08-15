Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
İş bırakma eylemine uymak

bi problem yaratır mı adliyede


Sendika üyesi üyesi olduğu sendikanın almış olduğu karara uyarsa disiplin cezası uygulanmaz. İdari işlem yapılamaz.


Amirine bakar kanka normal şartlar altında sıkıntı olmaz


problem yaratacak diye katılmayacak çok adam var
