Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
15 Ağustos 2025 20:24
18 Ağustos İş Bırakma Eylemi

KESK 18 Ağustos Pazartesi günü için iş bırakma kararı almış. Ankarada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve diğer illerde de alanlara davet etmişler.


coleman-27
Aday Memur
15 Ağustos 2025 20:29
bütün sendikalar aldı ayni kararı. bakalım memurlar uyacak mi?

m.r_f
Daire Başkanı
15 Ağustos 2025 20:37

Hepimiz kendimizden sorumluyuz. Ben katılacağım eyleme, bu gün sendikaya kayıt oldum. Tüm sendikalar ortak aldıysa kararı çok daha iyi bir şey.

coleman-27, 1 saat önce
duygugul1876
Aday Memur
15 Ağustos 2025 20:43

Hicbir sendikaya üye olmayan memurlar da iş birakma eylemine katılabilir mi


hagiyatmaz
Şube Müdürü
15 Ağustos 2025 20:44

Nasıl uygulanacağı ile ilgili bir fikrimiz yok haftasonuna gelmesi kötü oldu. genelde işe gelip çalışmama şeklinde yapıyorlar. Neyse pazartesi görürüz kulağının üstüne yatacak bir sürü insan var maalesef.

