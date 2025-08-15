Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
15 Ağustos 2025 20:39
Birkaç puan arttırırlar mı derken 1000 liracık vermişler, iyi mi ?

Basın istifayı geçin olmuyor işte gerek yok bunlara


Lewo124
Şef
15 Ağustos 2025 20:58
hocam eğitim birsenli değilim. Türk eğitim sen üyesiyim. istifa çözüm değil. Nedeni 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğidir. O dönem baklandıra ballandıra anlatılan ama memurun grev hakkını elinden alan 2010 daki anayasaya evet demenin sonucudur bunlar. hangi sendika yetkili olursa olsun bundan öteye gidilmez. hakem heyetine gitse bile 11 üyenin 6 sı yetkili hükümet 5 İ sendika yetkililerinden oluşmaktadır. çok uzatmadan sonuç olarak dünkü yenilen hurmaların bugün acısı kat kat çıkmaktadır.

FATİH0606
Memur
15 Ağustos 2025 21:05
tamamen katılıyorum. hangi sendika yetkili olursa olsun süreç aynı. ha şunu yapabiliriz istisnasız tüm sendikalardan istifa etmek buna varım
Lewo124, 38 dk. önce
