Birkaç puan arttırırlar mı derken 1000 liracık vermişler, iyi mi ?

hocam eğitim birsenli değilim. Türk eğitim sen üyesiyim. istifa çözüm değil. Nedeni 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğidir. O dönem baklandıra ballandıra anlatılan ama memurun grev hakkını elinden alan 2010 daki anayasaya evet demenin sonucudur bunlar. hangi sendika yetkili olursa olsun bundan öteye gidilmez. hakem heyetine gitse bile 11 üyenin 6 sı yetkili hükümet 5 İ sendika yetkililerinden oluşmaktadır. çok uzatmadan sonuç olarak dünkü yenilen hurmaların bugün acısı kat kat çıkmaktadır.

hocam eğitim birsenli değilim. Türk eğitim sen üyesiyim. istifa çözüm değil. Nedeni 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğidir. O dönem baklandıra ballandıra anlatılan ama memurun grev hakkını elinden alan 2010 daki anayasaya evet demenin sonucudur bunlar. hangi sendika yetkili olursa olsun bundan öteye gidilmez. hakem heyetine gitse bile 11 üyenin 6 sı yetkili hükümet 5 İ sendika yetkililerinden oluşmaktadır. çok uzatmadan sonuç olarak dünkü yenilen hurmaların bugün acısı kat kat çıkmaktadır.