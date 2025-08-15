Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
15 Ağustos 2025 21:10
Kurum içindeki çalışma saati adaletsizliği

Herkese merhabalar, kurum içinde ki bu adaletsizliğe dikkat çekmek istiyorum, aynı polis merkezinde büroda çalışan arkadaşlar 8-5 çalışıp, haftasonu 2 gün tatil yapıyor, ek görev falan pek olmuyor hatta hiç diyebiliriz. Grupta ise çakma 12-36 sisteminde çalışıyoruz ben ayda 240 saat çalışırken(bu sürenin yarısı da gece mesaisi) bürocu arkadaşlar 160 saat çalışıyor ayrıca bayram vs. İzin yapıyorlar. Bu konu ile ilgili ne yapılabilir? Daha önce dava eden oldu mu? Ben dava etmeyi düşünüyorum bu kadar adaletsizlik fazla artık.

