Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker


15 Ağustos 2025 22:21
Belediyeler arası geçiş yapabilecek İnşaat Mühendisi aranıyor.

Kurumlar arası geçiş işlemiyle Çanakkale Ayvacık Belediyesine geçmek isteyen İnşaat Mühendisi (Mimari Proje ya da Statik Projeyi incelemeye hakim) aranıyor. Mesajla ulaşabilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

2025 Naklen Atama KontejanlarıYÖK Becayiş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavında Yazılı Haricinde Sözlü Mülakat Olması Hk.Teknisyen sürekli gece de çalıştırabilir mi?Lisans Mezuniyeti

Sözlük

nosebo etkisi 1 gözden çıkarılmış 1 sahte diploma 1 sakil 1 manyetik rezonans 1 mesaj yazamama sorunu 1 günün filmi 1 En sevdiğiniz hayvan 3 şekerci boyası 1 malefiz 3

Son Haberler

Danimarka'da tren raydan çıktı: 1 kişi öldüAntalya'da arazöz devrildi: 2 orman işçisi yaralıKaynak yaparken orman yangınına neden olan 4 kişi tutuklandıUzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecekİnsanlık ölmemiş dedirten hareket

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24