15 Ağustos 2025 22:55
Lütfen! mazeret ataması konusunda yardım.

Ankara ilinde polis memuru olarak görev yapıyorum. Çift şark yaptım.

Ankarada 4. senem bitti. Çözger (ÖKGV-Teşhis: Kardiyak aritmi-WPW) raporuna sahip 5 yaşında kızım var. tedavisi Ankara ilinde devam ediyor. Bu rapor ile Ankara dışında bir ile mazeret ataması talebinde bulunabilir miyim? bu konuda tecrubesi olan arkadaslardan yardım istiyorum. şimdiden teşekkürler...


15 Ağustos 2025 23:06

Tedavi imkanı Ankarada varsa başka yere tayin olmaz bildiğim kadarıyla.Bulundugunuz yerde tedavi imkanı hastane poliklinik vs yoksa tayin etmek zorundalar

