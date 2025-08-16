Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
16 Ağustos 2025 00:23
Ünvan Değişikliği ve Disiplin Ceza Durumu

Merhabalar 2025 Ünvan Değişikliği Sınavında girdiğim alanda muhtemelen asıl kontenjana girdim ancak disiplin cezam var bu elenmeme sebep olur mu mülakatta daha önce tecrübesi duyumu olan varmı mevzuatta herhangi bir engel yok teşekkürler

