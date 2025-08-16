Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


16 Ağustos 2025 09:25
adı konulamayan hallerin sessiz çığlığı/bir psikiyatri hekiminden analiz...

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/uzman-psikiyatrist-dr-zekeriya-kokrek-adlandirilamayan-hallerimizin-sessiz-945315h.htm

..."belirsizliğin en büyük yorgunluk olduğuna dikkat çeken Dr. Zekeriya

Kökrek, "Sağlıklıyım desem değilim, hastayım desem hasta değilim"

cümlesinin, yalnızca bir yakınma değil; adını koyamadığımız hâllerin

sessiz çığlığı olduğunu kaydedip şöyle devam etti:

Bazı hekimler dürüstçe itiraf eder: "Ruhsal hastalıkların kesin nedenini çoğu zaman bilemiyoruz." Bu, gerçeğe en yakın cevaptır; ama hastayı rahatlatmaz."

...

Çok Yazılan Konular

Saglikli beslenme ve diyetGözlük camtavsiyelerinizi bekliyorum

Sözlük

neta 1 şekerci boyası 1 manyetik rezonans 1 kantaron yağı 1 gözden çıkarılmış 1 azor adaları 1 malefiz 3 nosebo etkisi 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 Şikayet et butonu 1

Son Haberler

Türkiye'nin ilk 'sigarasız şehri' Artvin oluyorBodrum'u yılın ilk 7 ayında 570 binin üzerinde yabancı turist ziyaret ettiAbdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağızBalıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandıTürkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24