KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


16 Ağustos 2025 10:06
GSB GÜVENLİK BAŞVURUSU PUANLARI YAZALIM.
Örnek : İstanbul Önlisans Erkek 80

Çok Yazılan Konular

Hangi AÖF Önlisans Bölümü?GSB Destek Personeli PuanÖnlisans KPSS'de Yaş Sınırı2026 KPSS Çalışanlar?DHMİ Elektronik Yeni Şartları Belli Oluyor

Sözlük

neta 1 şekerci boyası 1 manyetik rezonans 1 kantaron yağı 1 gözden çıkarılmış 1 azor adaları 1 malefiz 3 nosebo etkisi 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 Şikayet et butonu 1

Son Haberler

Türkiye'nin ilk 'sigarasız şehri' Artvin oluyorBodrum'u yılın ilk 7 ayında 570 binin üzerinde yabancı turist ziyaret ettiAbdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağızBalıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandıTürkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24