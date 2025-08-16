Gündem \ Tatil ve Gezi
Tatil, tur için şirket veya internet sitesi tavsiyeniz ne olur?

Ankara'dayız. Bir tur şirketi veya site aracılığıyla birkaç günlük tura çıkmak istiyoruz.

Güvenilebilecek şirket veya otel, internet sitesi veya pansiyon gibi seçenekler tavsiye edebilir misiniz?

Tur işinde çok şikayet okudum. O yüzden sorma ihtiyacımız oldu.

Sizin tecrübeleriniz ne oldu ne önerirsiniz?

Şimdiden teşekkürler.

(Not: bu konu reklam maksatlı açılmamıştır.)

