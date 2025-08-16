Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2025 10:48
Memurla dalga geçilmesi

Evet dünkü seyyanen 1000 tl teklif edilen zammın gerçekten memurla dalga geçilmek için verildiğini düşünüyorum, yani teklifimizde bir değişiklik yok deselerdi, memur bu kadar rencide olmazdı, alın 1000 tl de susun başımın gözümün sadakası olsun der gibi teklif verdiler, bir de sendika başkanını ayağına çağırıp bu teklifi verdiler utanç verici


Çorluilolsun
Şef
16 Ağustos 2025 11:52

1.000 tl ile nasıl bir fantezileri var anlayamadim , memnun olacağımızı düşünmüş olamazlar çok belli dalga geçtikleri yazıklar olsun , bizi işçiden aşağı görüp üvey evlat muamelesi yapan anlayışa hakkım haram olsun


FırençeskoTotti
Aday Memur
16 Ağustos 2025 12:19
Öyle demeyin arkadaşlar, bin lira ile hala 100 ekmek alabiliriz. (Büyükşehirlerde hariç)

fakir.adam
Şube Müdürü
16 Ağustos 2025 12:39

1k azmı


bulaşşıkk
Şef
16 Ağustos 2025 12:53

Kemik paran çıktı diye sevindin herhal

fakir.adam, 1 saat önce

1k azmı


egop0
Memur
16 Ağustos 2025 13:27
1000 TL ocak ayında verilecek ve o zaman yine her şeye zam geleceği için şu an bile kaydadeğer bi anlamı yoktu ocak ayında pul olmuş olacak.

sezai0619
Şube Müdürü
16 Ağustos 2025 13:40

https://x.com/kamuiskonf/status/1956604402199917049?t=WwLyiM0LgPglgVC1ceV-6g&s=19

