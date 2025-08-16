Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


16 Ağustos 2025 13:08
Meslekten önceki memuriyet sayılmadı.
Abilerim meslekten önce 9 ay kadar kamu kurumunda 4b li sözleşmeli personel olarak görev yaptım,ancak kıdem yıl hesabına dilekçe verdiğim halde yansıtılmadı.Hizmet hesabında pbsde gözükmekte.Konuyla ilgili bilgi sahibi abilerimin yorumlarına ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislerKurum içindeki çalışma saati adaletsizliğiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGazilik iş kazasıÇocuk Eğitim Durumundan Mazeret Ataması8 yılda 1 kademe iletmesi hk.üniversite Borçlanması sigorta baslangiç tarihini etkiliyor muMazeret Ataması Ağustos 2025

Sözlük

Şikayet et butonu 1 aklimatizasyon 1 şekerci boyası 1 nosebo etkisi 1 mesaj yazamama sorunu 1 azor adaları 1 manyetik rezonans 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 günün filmi 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1

Son Haberler

Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladıİstanbul'da hırsızlara operasyon: Dört şüpheli tutuklandıKentsel dönüşüm ile 17 Ağustos depreminin yaraları sarıldı7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındıGazze'de 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24