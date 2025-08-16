Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
16 Ağustos 2025 13:46
2025 genel atama sonrası eş durumu tayini (4B sözleşmeli eş - Ankara)

Arkadaşlar merhaba,

2025 yılı genel atama döneminde doğu (şark) iline tayin oldum. Eşim ise bu dönemde Ankara iline 4B sözleşmeli memur olarak ilk ataması oldu

Benim merak ettiğim, bu durumda eş durumu tayiniyle Ankara?ya geçme hakkım var mı?

Süreç nasıl işliyor, hangi yönetmelik ya da uygulamaya göre işlem yapılıyor?

Dilekçe yazarken özellikle dikkat etmem gereken noktalar var mı?

Benim gibi bu süreci yaşamış ya da bilgisi olan arkadaşların paylaşım yapmasını rica ederim.

Teşekkür ederim.


Nizamettin1453
Genel Müdür
16 Ağustos 2025 14:04

İlişik kesip doğuda göreve başladıysanız,

Doğu görevin bitince ilk tercihin Ankaraya karının olduğu yere ataman yapılır, biraz sabretceksiniz


Magrur32
16 Ağustos 2025 14:09

Başladım 3 yıl bulundugum ilde çalışmam lazım o halde degil mi ücretsiz izin alma durumu nedir peki

Nizamettin1453, 3 saat önce

İlişik kesip doğuda göreve başladıysanız,

Doğu görevin bitince ilk tercihin Ankaraya karının olduğu yere ataman yapılır, biraz sabretceksiniz

