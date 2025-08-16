Gündem \ Tatil ve Gezi
16 Ağustos 2025 15:13
hangi ülkelerde helal, temiz ve türk usulü yiyecek bulmak mümkün?

merhabalar,

arkadaşlar ilk başta saçma bir başlık gibi gelebilir ama maalesef ilk tecrübem sonrası ilk aklıma gelenlerden biri bu oldu.

şimdi helal ve temiz lik gerekli zaten. en azından ben müslümanım ondan bu zorunlu, o zaman türk usulü olması ne alaka diyebilirsiniz.

arkadaşlar yani gittiğim restaurant hem temiz hem helal yiyecekler sunmaktaydı. fakat içine o kadar değişik baharat katıyorlardı ki kokusu felan yani kötülemiyorum katiyyen aç olsam illaki yerdim ama alışık da gelmediği için zorlandım açıkçası.

tahmin yürüteyim bangladeş, hindistan gibi ülkeler de bu konuda sıkıntı yaşanması yüksek ihtinmaldir. Ama japonya, çin, rusya ve diğer gitmeye değer ülkeler hk bilgim yok. tabi en çok bu ülkeleri merak ediyorum şuan. yani bunlar geldi aklıma.

