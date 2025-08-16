Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
16 Ağustos 2025 15:56
İşkur daha ciddi bir internet sitesi yapılanmasına gitmek zorunda

Mesela şu açık iş ilanları bölümünü kapatmalı işkur internet sitesinde


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:00

Neden diyeceksiniz .Farklı iş kollarindan bir sürü iş ilanı yayınlanıyor işkur un açık iş ilanları bölümünde .


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:05

Açık iş ilanları bölümünde çok sayıda farklı iş kollarindan ilanlar alt alta yayımlanıyor .Bu da iş arayan insanların fazla iş ilanı incelemesine,zaman kaybina yanlis iş tercihlerine sebep olabiliyor .


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:06

İşkur internet sitesinde bazı ilanları arada kaynatiyor.Hicbir ilanı arada kaynatmamali


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:09

Arama motoruna iş arayanlar hangi alanda iş ariyorlsrsa onu girmeli, örneğin kat hizmetleri elemanı olmak istiyorsa kat hizmetleri elemanı listelenmeki.


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:11

Onun altına da aynı başlık altında "kısmi zamanlı kat hizmetleri elemanı listelenmeki.".


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:12

Mesela "kısmi zamanlı ilanlar"bölümü var.cok sayıda iş kolu aynı başlıkta listelenmiş.


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:14

Bu da insanlarin yanlış tercihler yapmasına sebep olmakta .


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:16

Doğrusu nedir peki? İş kollarını branş branş ayirabilmesidir


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:17

Ve farklı iş ilanlarını arada kaynatmamalidir.


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:19

Mesela genel temizlik ilanlarına bakıyorsunuz.


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:22

Mesela genel temizlik ilsnlari aradinda bazen çocuk bakıcılığı ilanı veriliyor,ysda ev temizliği ilanı.


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:25

Yahu "çocuk bakıcılığı"farklı birşey,genel temizlik farklı,"ev hizmetleri" farklı bir alan .


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:27

Farklı iş kolları aynı başlıkta toplanirsa ve bazen arada kaynarsa bazı iş kolları insanların yanlış tercihler yapmasına sebep olabiliyor .


gazanya
Daire Başkanı
16 Ağustos 2025 16:29

İskurun internet sitesinde daha ciddi bir yapılanmaya gidilebilmeli.

