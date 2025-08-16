Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Ağustos 2025 17:49
Alt bölge tayini

Temmuz-Ağustos listesinden İstanbul 1.bölge E grubunda, Sakarya 2.bölge E grubunda. Bu durumdaİstanbuldan Sakaryaya alt bölge tayini yapabilir miyim


servet07
Aday Memur
16 Ağustos 2025 18:15

Hayir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mobbing Saldırı Girişimi ve SonuçlarıPromosyonAile Yılı Eş Durumu RedSağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!Neredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonMeyil izniYarı Zamanlı Çalışma Promosyonuİlçe sağlık SHM teşvikCan Güvenliği Nedeniyle TayinÜnvan Değişikliği ve Disiplin Ceza Durumu

Sözlük

mesaj yazamama sorunu 1 manyetik rezonans 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 makyavelizm 1 neta 1 Şikayet et butonu 1 gözden çıkarılmış 1 kenz 1 hailuoai.video 1 Rattan 1

Son Haberler

Uşak'ta su kesintisi uygulanacakPutin: Alaska ziyareti faydalı olduSağlık-Sen'den bin lira taban aylığı teklifine tepkiErdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırızBeşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna kattı: 5 yıllık imza!

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24