Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2025 18:33
Gözlemim!

Başkalarını da kendisi gibi yönlendirme ve maniple edilmeye müsait kişilik sahibi zanneden şahsiyet yoksunları, sürekli akıl verdiklerini zannederken kendilerinin ne kadar aptal olduklarını göremiyorlar!


firatli_genclik
Genel Müdür
16 Ağustos 2025 18:44

Sanki alemin aklı yok da bir kendileri biliyor gibi. Haklısın üstad...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Teklif neden gelmiyor?Ali Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenOcak ayı en düşük memur maaşı 52.800 TL olacak.2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBir sonraki teklif yarın mı olacak?Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiSüreç nasıl ilerleyecek şimdi?

Sözlük

Şikayet et butonu 1 hailuoai.video 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 Rattan 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 manyetik rezonans 1 neta 1 gözden çıkarılmış 1 En sevdiğiniz hayvan 1 kenz 1

Son Haberler

Uşak'ta su kesintisi uygulanacakPutin: Alaska ziyareti faydalı olduSağlık-Sen'den bin lira taban aylığı teklifine tepkiErdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırızBeşiktaş, Taylan Bulut'u kadrosuna kattı: 5 yıllık imza!

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24