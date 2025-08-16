Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Teklif neden gelmiyor?Ali Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenOcak ayı en düşük memur maaşı 52.800 TL olacak.2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBir sonraki teklif yarın mı olacak?Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiSüreç nasıl ilerleyecek şimdi?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24