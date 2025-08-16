Toplu Sözleşme Sonuç

Kendi görüşüm . Nerdeyse aynı rakamlarla hakem heyeti kabul eder. İlk teklif nerdeyse aynen kabul edilir. 1 milyondan fazla malum sen üyeside sendikasının ve malum taraf hakkında kötü kötü sözler söyler. Hatta okulda hastahanede ne kadar bu malum sen sendikasına üye varsa yanınızda bu kişiler hakkında atıp tutarlar maliye bakanına sallarlar hükümete sallarlar. Yanınızda bunlardan bahsederler ama 500 tl sendika parası için. Aslında 300 tl bu arada. Bunun için sendikaya üyeliğine devam ederler. Öğretmen arkadaşlarda 24 kasımı bekler. Hediye gelir ordan bi çikolata bi kalem vs. Bu hediye yi de aldınmı bunlardan mutlu kimse yok. Seçim zamanı gelir aynı. Ben artık bu mubabbetlerden sıkıldım. Bizim memurun kafası değişmez. Değiştiremezsin. Yüzsüz insanlar ailelerimizin ve bizim geleceğimizle oynuyor. Bu malum sene üye olan herkes cocuklarına torunlaruna ihanet ediyor. Ama gerçekten hiç birininizde birazcık vicdan yok. Bende sendika yok. ASLA DA ÜYE OLMADIM ASLA DA OLMAM. Benim bir karakterim var. Ve bu konuşmalar çok değil 2 haftaya tamamen sonsuza dek forum dahil unutulur. Ben bu insanların. Zehirli mantar yediğini düşünüyorum hiç biride düzgün düşünemiyor. Hepinizin yolu açık olsun derdim ama ailelerimizi kötü evlerde. Kiralarda gıdaya muhtaç şekilde bıraktığınız için eğer küçücük hakkım varsa bu sendikalara üye olan herkese hakkım haram olsun. Benden vergi kesiliyor. Ben sendika üyesi olmadığım için bana değil sendika üye leri ne 300 tl yatıyor. Evet kesinlikle hakkım var ! Ve haram olsun sizlere!