Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


16 Ağustos 2025 20:08
Değiştirmek istediklerim/iz

Öncelikle inadım...

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuRepertuardanKelime OyunuBugünkü DurumumKendine hoş geldinKimin ve Nerenin Telefonu ÖğreninSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuGülücük olsun su'dan olsunSöyleyemediklerimSon iki harften kelime bulma oyunu

Sözlük

hailuoai.video 1 manyetik rezonans 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 neta 1 aklimatizasyon 1 Rattan 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 makyavelizm 1 kenz 1 gözden çıkarılmış 1

Son Haberler

İşçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralıKocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altındaTrabzon Raylı Sistem Hattı 500 bin kişiye hizmet edecekUşak'ta su kesintisi uygulanacakPutin: Alaska ziyareti faydalı oldu

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur