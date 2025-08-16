Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
16 Ağustos 2025 20:11
koruma güvenlik memuru toplu sözleşme

Malesef işveren tarafı tüm talepleri reddetmiş. çok saçma işçi güvenliklerin daha fazla hakkı var

kendimizi hiç memur gibi hissetmiyoruz.

sendikaların hepsi yetersiz

