Yüzdelik zam az olursa Ek Ders yine yükselmeyecek

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBenim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?Eğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Kuşa dönen ek derslerŞÖK işlemleri unutulan öğrencilerEk Ders Puantajı E-Devlet'ten GörülebilmeliSeminerler online olmalıMemurluktan öğretmenliğe geçişÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur