Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


16 Ağustos 2025 20:56
İstifa sonrası atama kuralları nedir?

Istifa sonrasi atama kuralları nedir, hemsireyim , usulüne uygun istifa edersem 6 ay sonrasinda dönebilir miyim ? Yoksa şans işi mi ? 5 yılını dolduran memurlara verilen ycretsiz izin hakkını kullanmak idarenin insiyatifinde mi

Çok Yazılan Konular

PromosyonMobbing Saldırı Girişimi ve SonuçlarıAile Yılı Eş Durumu RedSağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!Neredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonMeyil izniYarı Zamanlı Çalışma Promosyonuİlçe sağlık SHM teşvikCan Güvenliği Nedeniyle TayinÜnvan Değişikliği ve Disiplin Ceza Durumu

Sözlük

balkondan balkona silahlı çatışma 1 aklimatizasyon 1 kenz 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 hailuoai.video 1 makyavelizm 1 neta 1 manyetik rezonans 1 gözden çıkarılmış 1 Rattan 1

Son Haberler

İşçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralıKocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altındaTrabzon Raylı Sistem Hattı 500 bin kişiye hizmet edecekUşak'ta su kesintisi uygulanacakPutin: Alaska ziyareti faydalı oldu

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur