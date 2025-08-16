Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
16 Ağustos 2025 21:35
Sizi bir dertten kurtarayım

Toplu sözleşme de yüzünüz gülmeyecek bari sosyal hayatta yüzünüz gülsün. Telefon ayarlarına girin, bağlantı ve paylaşım, özel dns, sunucuya dns.adguard.com yazın ömrünüz boyunca memurlar net pardon reklamlar net gibi sitelerin reklamlarından kurtulursunuz. Size kıyağım olsun.

