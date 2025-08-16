Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
16 Ağustos 2025 22:07
3+1 sözleşmeli personel konusunda yardıma ihtiyacım var

Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Gsb?de sözleşmeli personel olarak çalılşıyorum 1.5 yıldır. Sorum şu;3+1?e tabi olduğum için 1.5 yıl sonra kadroya geçince 2026KPSS puanı ile başka bir sözleşmeli alıma başvurabilir miyim. Yoksa 2.5 yıl sonra mı başvurabilirim.Umarım ne demek isteğimi anlatabilmişimdir. Bilen bir arkadaş lütfen yardımcı olsun.

