mesai saatleri içerisinde çoğu karakoladan bağımsız aile içi kadına karşı şiddetle mücadele bürolar bulunmakta takibini burası yapıyor tıpkı çalışmış olduğum karakolda olduğu gibi. ancak mesai saatleri dışında bu büroların çalıştığını henüz görmedim. olayın tamamını karakol grubu yapar ancak uzaklaştırma kararının takibini mutlak surette aile içi kadına karşı şiddetle mücadele bürolarının yapması gerekmektedir. yanlış hatırlamıyorsam çoğu büyük şehirlerde aile içi karakollardan tamamen ayrıldı asayişe bağlı bir birim oldu diye hatırlıyorum. kısacası karakolun aldığı aile içi olayının uzaklaştırma kararı takibinin yapılması dışında kalan herşeyi karakol yapıyor olması gerekiyor.

