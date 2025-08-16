Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


16 Ağustos 2025 23:08
6284 SKM
İyi akşamlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet olayı ile ilgili karakolun vermiş olduğu önleyici tedbir kararının takibini hangi birim yapmalı.

SirShrek
Aday Memur
16 Ağustos 2025 23:21
mesai saatleri içerisinde çoğu karakoladan bağımsız aile içi kadına karşı şiddetle mücadele bürolar bulunmakta takibini burası yapıyor tıpkı çalışmış olduğum karakolda olduğu gibi. ancak mesai saatleri dışında bu büroların çalıştığını henüz görmedim. olayın tamamını karakol grubu yapar ancak uzaklaştırma kararının takibini mutlak surette aile içi kadına karşı şiddetle mücadele bürolarının yapması gerekmektedir. yanlış hatırlamıyorsam çoğu büyük şehirlerde aile içi karakollardan tamamen ayrıldı asayişe bağlı bir birim oldu diye hatırlıyorum. kısacası karakolun aldığı aile içi olayının uzaklaştırma kararı takibinin yapılması dışında kalan herşeyi karakol yapıyor olması gerekiyor.

Kurtarıcılar
Memur
16 Ağustos 2025 23:40
Cevabın için teşekkür ederim. Mesai saatleri içerisinde veya mesai saatleri dışında aile içi ve kadına karşı şiddet büroyu ilgilendirmeyen bir konuda kadın şahsın talebi üzerine karakol tarafından verilen önleyici tedbir kararının takibini kim yapar?

ramazan aytaç
Aday Memur
17 Ağustos 2025 00:11
mahkeme uzaklaştırma kararını onarsa aile içi bürosuna gönderir. onlarda kararı şahıslara tebliğ yapar
Toplam 3 mesaj

