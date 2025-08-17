Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Ağustos 2025 03:19
Sendikalar ne işe yarıyor?

Sadece maaş görüşmelerinde o da pasif olarak rol alan sendikaların aslında öğretmenlerin hiçbir sorununa çözüm getiremeyişi gündem olmalı. Okullarda disiplin sorunuyla ilgili bir çalışma, dikkat çekme yok. Evi olmayan öğretmenler için kooperatif tarzı bir oluşum yok, kendini mesleki olarak geliştirmek isteyenler için bir çalışma yok. Öğretmenleri organize edip sosyal-kültürel faaliyetler bile sınırlı.

Çok Yazılan Konular

Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?Kuşa dönen ek derslerEk Ders Puantajı E-Devlet'ten GörülebilmeliSeminerler online olmalıBenim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Birkaç puan arttırırlar mı derken 1000 liracık vermişler, iyi mi?Yüzdelik zam az olursa Ek Ders yine yükselmeyecekAğlıyorsunuz ama %80 malum sendikadasınız.

Sözlük

neta 1 hailuoai.video 1 makyavelizm 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 kenz 1 Rattan 1 manyetik rezonans 1 gözden çıkarılmış 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 aklimatizasyon 1

Son Haberler

Sözleşmeliden Memurluğa Geçenler İş Sonu Tazminatını Ne Zaman Alırlar?İşçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralıKocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altındaTrabzon Raylı Sistem Hattı 500 bin kişiye hizmet edecekUşak'ta su kesintisi uygulanacak

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur