KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Ağustos 2025 06:04
Polis Okulu Güvenlik Soruşturması

Merhabalar ben polis okulunu kazandım fakat geçen sene basit yaralamadan 2 ay hagb aldım okula giriş şartlarında engel yazmıyor fakat güvenlik soruşturmasının olumsuz gelme ihtimali var mı?

Eğer olumsuz gelirse yürütmeyi durdurma kararı alma ne kadar sürer?

Sırf bu yüzden okul bitince eğitim sonu mülakatından başarısız olma ihtimalim var mı?

Çok Yazılan Konular

29. dönem istifa ettim, pişmanım

Sözlük

aklimatizasyon 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1 neta 1 hailuoai.video 1 kenz 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 gözden çıkarılmış 1 manyetik rezonans 1 Rattan 1 makyavelizm 1

Son Haberler

Sözleşmeliden Memurluğa Geçenler İş Sonu Tazminatını Ne Zaman Alırlar?İşçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralıKocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altındaTrabzon Raylı Sistem Hattı 500 bin kişiye hizmet edecekUşak'ta su kesintisi uygulanacak

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur