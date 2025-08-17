Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2025 07:28
Geçinemene+ Maaşların düşüklüğü+ Psikolojinin bozulması+İddaa & Kumar

Bir arkadaşım her ayın 15 inde maaşı yatar yatmaz bahis iddaa oyunları oynuyor...

Sonrasında eldekinide kaybediyor.

Perişan bir durumda.

Var mı benzer süreci yaşayanlar.


FırençeskoTotti
Aday Memur
17 Ağustos 2025 08:32
Kardeşim, ben bu pisliğe bulaştığımda yaşım küçüktü. Bu illeti yıllarca oynamaya devam ettim. Evlendim, gene devam ettim. Eşimle sırf bu yüzden defalarca tartıştık. Oynamayacam diyordum ama kendimi tutamayıp gene oynuyordum. Ben 11-12 yıl aralıksız sigara içmiş biri olarak, sigarayı bir gecede bırakmıştım. Ama yemin ederim ki bu illet bağımlılık konusunda sigaradan daha çok tehlikeliydi benim için. Çocuğum doğdu. Artık oynamayacam dedim, ama kendimi tutamayıp devam ediyordum. Borç gırtlağa dayandı derler ya, benimkisi gırtlağı aşmıştı. Ne kredi, ne kredi kartları... Hiçbir şey bırakmamıştım. Birikim desen, sıfır... En sonunda Allah'a yöneldim. Namaza başladım. Sık sık camiye gittim. Allah'a şükür bu şekilde bırakabildim. Şu anda o illetten midem bulanıyor. Düşün, M*ckolik tarzı siteleri gördüğümde, sinirden çılgına dönüyorum. Umarım arkadaşın da bırakır. Ona Allah'a yönelmesini söyle. Allah yardımcısı olsun.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Teklif neden gelmiyor?Ali Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma Eylemi2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımOcak ayı en düşük memur maaşı 52.800 TL olacak.Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirHangi Kazanımlar Alındı ?Memur sendikaları grev yapmalıdır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

makyavelizm 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 kenz 1 gözden çıkarılmış 1 Rattan 1 hailuoai.video 1 manyetik rezonans 1 neta 1 aklimatizasyon 1

Son Haberler

Bakanlık temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdiJose Mourinho: Duvara karşı oynadık, Göztepe iyi oynadıMemurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?Lüks yaşantısı ile gündeme gelen Avukat Cem Duman gözaltına alındıÇanakkale'de orman yangını: 5 köy tahliye edildi, müdahale sürüyor

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur