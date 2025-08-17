Geçinemene+ Maaşların düşüklüğü+ Psikolojinin bozulması+İddaa & Kumar

Kardeşim, ben bu pisliğe bulaştığımda yaşım küçüktü. Bu illeti yıllarca oynamaya devam ettim. Evlendim, gene devam ettim. Eşimle sırf bu yüzden defalarca tartıştık. Oynamayacam diyordum ama kendimi tutamayıp gene oynuyordum. Ben 11-12 yıl aralıksız sigara içmiş biri olarak, sigarayı bir gecede bırakmıştım. Ama yemin ederim ki bu illet bağımlılık konusunda sigaradan daha çok tehlikeliydi benim için. Çocuğum doğdu. Artık oynamayacam dedim, ama kendimi tutamayıp devam ediyordum. Borç gırtlağa dayandı derler ya, benimkisi gırtlağı aşmıştı. Ne kredi, ne kredi kartları... Hiçbir şey bırakmamıştım. Birikim desen, sıfır... En sonunda Allah'a yöneldim. Namaza başladım. Sık sık camiye gittim. Allah'a şükür bu şekilde bırakabildim. Şu anda o illetten midem bulanıyor. Düşün, M*ckolik tarzı siteleri gördüğümde, sinirden çılgına dönüyorum. Umarım arkadaşın da bırakır. Ona Allah'a yönelmesini söyle. Allah yardımcısı olsun.

