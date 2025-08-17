merhaba uzun süredir tedavi gördüğüm bir rahatsızlığım nedeniyle araştırma hastanesi tarafından adıma 1 yıllık durum bildirir raporu düzenlendi. raporda performans isteyen işlerde çalıştırılmaması gibi ifadeler var ve eğer yer değişikliği olacaksa bunu kurum hekimi yapar ibaresi var. raporu henüz kuruma tebliğ etmedim. geçtiğimiz hafta yıllık izindeydim. rapordan haberi olmayan müdür uzun süredir raporlu olmam gerekçesiyle aynı binada farklı servise yerimi değiştirmiş. bilgisayarım sökülmüş. bu durumda ne yapabilirim? bu durumu yaşayan başka arkadaşlar var mı? teşekkürler

