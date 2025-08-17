Adalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.

Katılıyorum. Topluca bir banka ile anlaşsalar daha yüksek promosyon alırsın hem de kamu bankası alırsa parayı da kamu bankası işletir win win olur.

Gerekirse eski promosyonların kalan kısmı geri ödensin promosyon toplu olsun.

Acaba eski sistem devam ediyor iş çıkmasın diye mi toplu olmuyor ya da her yerde her banka olmadığı için mi toplu olmuyor yoksa başka bir nedenden dolayı mı?