Adalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.

Adamlar muhtemelen 300 400 bandında bir para alacaklar. Peki yüce milli eğitim bakanlığı neden merkezden bir anlaşma yapmaz. İlçe atm saçmalıklarını geç. Neden her şeyi personelin zararına yapar.


Sevdaamm12
Aday Memur
17 Ağustos 2025 09:54

Merhaba bakanlık merkez teşkilatı misiniz?


karub9191
Şef
17 Ağustos 2025 09:56

Değilim. bir milyon insanın görev yaptığı bir bakanlık neden merkezi bir ihale yapmaz onu soruyrmr


Sevdaamm12
Aday Memur
17 Ağustos 2025 11:07

Evet haklısınız ben merkezdeyim ama kimsenin umudu yok promosyon konusunda


Memurilanlari
Şef
17 Ağustos 2025 11:24

Emniyet de merkezden yapıyor. Bu sayede 7 8 bin alan ilçeler 25 bin aldı 2022 de.


JohbnWickk
Aday Memur
17 Ağustos 2025 11:32

Katılıyorum. Topluca bir banka ile anlaşsalar daha yüksek promosyon alırsın hem de kamu bankası alırsa parayı da kamu bankası işletir win win olur.

Gerekirse eski promosyonların kalan kısmı geri ödensin promosyon toplu olsun.

Acaba eski sistem devam ediyor iş çıkmasın diye mi toplu olmuyor ya da her yerde her banka olmadığı için mi toplu olmuyor yoksa başka bir nedenden dolayı mı?

