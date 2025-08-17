Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
17 Ağustos 2025 11:36
İKM sağlığında Menisküs ve çapraz bağ ameliyatında elenen var mı?

Adalet bakanlığının sağlık yönetmeliğinde Menisküs ve çapraz bağ ameliyatı "Bedenen hareket ve fonksiyonlarını bozuyorsa atamaya engel" bölümünde yer alıyor. Gerçekten bu başlığa bakılıyor mu yoksa direkt eleme sebebi mi?

