Ortopedi C ve D dilimi sağlık kurulu

Selamün aleyküm şeflerim, bir trafik kazası geçirmiştim, kazadan dolayı sağ omzu bölgemdeki köprücük kemiğimde parçalı kırık olmuştu bundan dolayı 10 adet platin takıldı, karşı tarafa trafik kazası tazminati açmıştım ve bunun için Çukurova üniversitesi Hastanesine gidip %8 maluliyet raporu, Şehir hastanesinden ise %7 maluliyet raporu almıştım, şu an ise ilçe personele dilekçe verdim hastaneye sevk istedim, dilekçeye ek olarak şehir hastanesinden aldığım maluliyet raporunu eklemiştim, bizim personelde aynı hastaneye şehir hastanesine gönderdi, ancak şöyle bir problem var tazminat için aldığım maluliyet raporunda ilgilendikleri gibi ilgilenmediler başlarından savdılar, doktor kafasına göre bir şeyler yazdı, ayın 26 sında heyete gireceksin onlar karar verecek dedi, çok fazla bir umudum yok açıkçası, doktorla konuşmak istedim, hocam uzun namlulu silah tutamıyorım omuzuma yaslayamıyorum, uzun süre çelik yelek giyemiyorum, olaylara müdahale edemiyorum mukavemet görüyorum diyecektim hiç dinlemedi bile. şimdi içimizden bir abimiz bana şunu söyledi, ameliyat olduğun doktora git durum bildirir başhekim onaylı rapor al, sonra bu diğer maluliyet raporlarının çıktısını al, sağlık kuruluna girdiğinde kurula bu raporları ver dedi, böyle bir şey yapsam iş görür mü? Ya da şehir hastanesinin vereceği rapora itiraz et gittiğin hastanede bu raporları göster durumunu anlat dedi. Sağlık kurulundan istediğim dilim gelmeyecek büyük ihtimalle D dilimi istiyorum. Nasıl bir süreç işlemem lazım fikri olan var mı ?