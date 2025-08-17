Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalı

Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz psikolojik danışmanlık ülkemizde profesyonelce yürütülen bir süreçtir milli eğitim bakanlığı bu süreçte bizim adımıza bazı önemli değişikliklere gitti sınıf değişikliği yapmada bizim kararımızın önemi sınıf geçme kalma kararında bizim kararımızın önemi ayrıca diğer okulu ilgilendiren kararlarda da bizim düşüncelerimizin önemi oldukça büyük biliyorsunuz bunu ama yetmez. okul psikolojik danışmanlar olarak özellikle bakanlık tarafından alınan ulusal kararlarda da etkin rol oynamak istiyoruz eğitim psikolojisi gelişim psikolojisi gibi alanlarda uzman olan bizler psikolojik danışmanlar ülke adına alınacak kararlarda etkin rol oynamalıyız.

