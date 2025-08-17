Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalı
Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz psikolojik danışmanlık ülkemizde profesyonelce yürütülen bir süreçtir milli eğitim bakanlığı bu süreçte bizim adımıza bazı önemli değişikliklere gitti sınıf değişikliği yapmada bizim kararımızın önemi sınıf geçme kalma kararında bizim kararımızın önemi ayrıca diğer okulu ilgilendiren kararlarda da bizim düşüncelerimizin önemi oldukça büyük biliyorsunuz bunu ama yetmez. okul psikolojik danışmanlar olarak özellikle bakanlık tarafından alınan ulusal kararlarda da etkin rol oynamak istiyoruz eğitim psikolojisi gelişim psikolojisi gibi alanlarda uzman olan bizler psikolojik danışmanlar ülke adına alınacak kararlarda etkin rol oynamalıyız.

mhmet22
Aday Memur
17 Ağustos 2025 14:43

PDR tamamen kapatılmalıdır. Gereksizler ve vasıfsızlar. Onun yerine okullara uzman psikologlar alınmalıdır. Hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından bu durum daha faydalı olur. Öpretmenlerin sıkıştığı ve zorlandığı durumlarda psikologdan da destek alabilir. PDRcilerin ne olduğu daha belli bile değil. Çakma psikolog gibi geziyorlar


Kagiş
Müsteşar
17 Ağustos 2025 14:47

Ben de pedagojik formasyonunu 1,5 yıl(3 dönem = 45 kredi) tezsiz yüksek lisans olarak almış ve sonrasında da bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde eğitim programları ve öğretim bölümünde yüksek lisans yapmış ve yine kpss-alan sınavı ile milli eğitim bakanlığına atanmış uzman bir edebiyat öğretmeni olarak çalıştığımız kurumlarda daha çok söz hakkı istiyoruz! Lütfen bize de danışılsın efendim! Bir ağırlığımız olmalı değil mi ama!


Soner Eraslan
Memur
17 Ağustos 2025 15:00
ağlama ;)
mhmet22, 2 saat önce

PDR tamamen kapatılmalıdır. Gereksizler ve vasıfsızlar. Onun yerine okullara uzman psikologlar alınmalıdır. Hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından bu durum daha faydalı olur. Öpretmenlerin sıkıştığı ve zorlandığı durumlarda psikologdan da destek alabilir. PDRcilerin ne olduğu daha belli bile değil. Çakma psikolog gibi geziyorlar


Veryniceperson
17 Ağustos 2025 15:01
Ulusal kararlarda etkin rol oynamak için önce okulunuzdaki öğrencilerden haberdar olun etkin rehberlik yapın, verilen danışmanlık kararlarını üzerinizden atmayın sözüm ona önce bir halta yarayın sonra bu talebiniz belki karşılık bulabilir.

Soner Eraslan
Memur
17 Ağustos 2025 15:01
Ne okuyacağına karar ver artık be :) Şey gibi olmuş anam olmuş beş aylık anam olmuş altı aylık anam olmuş yedi aylık anam olmuş sekiz aylık diğerleri de diyor ya dogu be kardeşim artık diye ;)
Kagiş, 2 saat önce

Ben de pedagojik formasyonunu 1,5 yıl(3 dönem = 45 kredi) tezsiz yüksek lisans olarak almış ve sonrasında da bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde eğitim programları ve öğretim bölümünde yüksek lisans yapmış ve yine kpss-alan sınavı ile milli eğitim bakanlığına atanmış uzman bir edebiyat öğretmeni olarak çalıştığımız kurumlarda daha çok söz hakkı istiyoruz! Lütfen bize de danışılsın efendim! Bir ağırlığımız olmalı değil mi ama!


Soner Eraslan
Memur
17 Ağustos 2025 15:06
bunları alan dışa atamalara sınıf öğretmenliğine rehberliğe geçenlere söyle, o zaman da sesini yükseltmiş miydin böyle bizim yanımızda durup
Veryniceperson, 1 saat önce
Ulusal kararlarda etkin rol oynamak için önce okulunuzdaki öğrencilerden haberdar olun etkin rehberlik yapın, verilen danışmanlık kararlarını üzerinizden atmayın sözüm ona önce bir halta yarayın sonra bu talebiniz belki karşılık bulabilir.

yldzhmt
Şube Müdürü
17 Ağustos 2025 15:21

Okullarda nasil bir katkiniz var ki ulusal kararlarda soz sahibi olasiniz

Once okullardaki akran zorbaligini onleyip ogretmenlere saygiyi artirin da ondan sonra bakariz


Soner Eraslan
Memur
17 Ağustos 2025 15:42
Bunları alan dış atamalara da söylediniz mi sınıf öğretmeninin rehberliğe geçen sosyolojiden rehberliğe geçen felsefeden rehberliğe geçenlere yanımızda durdunuz mu sesimiz oldun oldunuz mu
yldzhmt, 59 dk. önce

Okullarda nasil bir katkiniz var ki ulusal kararlarda soz sahibi olasiniz

Once okullardaki akran zorbaligini onleyip ogretmenlere saygiyi artirin da ondan sonra bakariz


mhmet22
Aday Memur
17 Ağustos 2025 16:08

İşte seviye tam olarak bu :) niye ağlayayım be haftada 3 gün okula gidip rehberlikçinin 2.5 katı ek ders alıyorum :D

Soner Eraslan, 1 saat önce
ağlama ;)
