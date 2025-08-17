Toplu Sözleşme

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Bugün yeni teklif gelecek mi bilen var mı ?

deniz_marqez
Şef
17 Ağustos 2025 14:50

Gelirse yarın gelir, birde ayin 19 una gelirse gelir


harbigenco
Aday Memur
17 Ağustos 2025 15:03
çalışma bakanı maliye bakanı ile görüşmüş maliye bakanı olumlu cevap vermiş. teklif edilen oran revize edilecekmiş. bakalım ne gelecek yarın belli olur

Bayisimsiz
Aday Memur
17 Ağustos 2025 15:05
Zaten zaman dar yarını beklemeseler keşke
harbigenco, 1 saat önce
çalışma bakanı maliye bakanı ile görüşmüş maliye bakanı olumlu cevap vermiş. teklif edilen oran revize edilecekmiş. bakalım ne gelecek yarın belli olur

firatli_genclik
Genel Müdür
17 Ağustos 2025 15:17

Bu bilginin kaynağı nedir?

harbigenco, 1 saat önce
çalışma bakanı maliye bakanı ile görüşmüş maliye bakanı olumlu cevap vermiş. teklif edilen oran revize edilecekmiş. bakalım ne gelecek yarın belli olur
