18 Ağustos İş Bırakma Eylemi

Arkadaşlar aday memurum,

Bürosen hem kurum mailimle, hem de telefonla arayarak 18 ağustosta işe gelmeyebilirsin diyor. Biz arkanda duracağız diyor. Var mı bir yaptırımı? Sizler katılacak mısınız?


Halkadami89
Şef
17 Ağustos 2025 15:05

Gitmemeniz lazım tabii ki. Madem sendikal avukatlar arkanızda duracaksa gitmeyiniz...

