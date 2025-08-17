Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Ağustos 2025 15:38
Teşvik ?

diş hastanesinde sağlık teknikeriyim son 6 aydır hiç olmadığı kadar düşük yatmaya başladı geçen sene ortalama 6 bin iken bu sene şubat ayından beri 4 bin ortalama ile yatıyor artması gereken yerde yüzde 30'a yakın düşüş var bunun sebebi ve diğer hastanelerdeki durum nedir ?

Çok Yazılan Konular

PromosyonSağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!Yarı Zamanlı Çalışma PromosyonuNeredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonPromosyon Hakkında Son Konu BaşlığıMobbing Saldırı Girişimi ve SonuçlarıCan Güvenliği Nedeniyle TayinSözleşmeli Sağlık Personelinin Maaşı Eksik mi Yatıyor?Ünvan Değişikliği ve Disiplin Ceza DurumuSosyal Çalışmacı Becayiş (Tek Başlık)

Sözlük

Şikayet et butonu 1 kumpir 1 kenz 1 batsça 1

Son Haberler

AK Parti'de Mücahit Birinci disipline sevk edildiHırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakGelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldıGazze'de can kaybı son 24 saatte 47 artarak 61 bin 944'e çıktı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur