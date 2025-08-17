Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
PromosyonSağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!Yarı Zamanlı Çalışma PromosyonuNeredeyse 1 Milyon Personelle En Kalabalık PromosyonPromosyon Hakkında Son Konu BaşlığıMobbing Saldırı Girişimi ve SonuçlarıCan Güvenliği Nedeniyle TayinSözleşmeli Sağlık Personelinin Maaşı Eksik mi Yatıyor?Ünvan Değişikliği ve Disiplin Ceza DurumuSosyal Çalışmacı Becayiş (Tek Başlık)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur