Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2025 15:44
Yarın Kimler İş Bırakacak?
evet sendikaların aldığı kararla yarın iş bırakma eylemi yapılacak bakalım kimler destekleyecek

ARTVİNLİ1608
Aday Memur
17 Ağustos 2025 15:46
Yarın davaya girmem gerekiyor ama gitmeyeceğim. Hakim bey aradada açmayacağım.

sphinx80
Memur
17 Ağustos 2025 15:47
yasal hakkın
ARTVİNLİ1608, 34 dk. önce
Yarın davaya girmem gerekiyor ama gitmeyeceğim. Hakim bey aradada açmayacağım.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikMemurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.2024 iş yurdu kar payı ?Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesine ilişkin yazılan haber (Ana Sayfada Haberi)İş bırakma eylemine uymakAna sayfadaki haber silinmelidir!Promosyon için haber konusuANA SAYFADAKİ HABER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?Toplu Sözleşmede Kabul Edilen Büyükşehir Tazminatı Saçmalığı Nedir?CTE unvan değişikliğinde sağlık memuru kaynak öneri

Sözlük

Şikayet et butonu 1 kenz 1 batsça 1 kumpir 1

Son Haberler

AK Parti'de Mücahit Birinci disipline sevk edildiHırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakGelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldıGazze'de can kaybı son 24 saatte 47 artarak 61 bin 944'e çıktı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur