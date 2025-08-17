eş özel sektör mazeret ataması hk. yardım

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Arkadaşlar merhaba. tecrübeli arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. şahsi görüş olarak değil, bilgi olarak yardımcı olursanız, lütfen.. eşim kendi memleketinde özel sektörde çalışıyor. ben de onun memleketine, yani bulunduğu şark iline atama talep edeceğim. malumunuz son 2 sene içerisinde 360 gün sigortalı olmak kaydıyla, eşin çalıştığı ile atama talep edebiliyoruz. benim sorum; eşimin Ocak 2026 itibariyle yaklaşık 330 gün sigortası oluyor. Şubat mazeret atamasında eksik kalan 30 gün için atamasında problem olur mu ? şubat ayının sonunda 360 gün tamamlanabilir lakin o vakite dek mazeret atamaları büyük ihtimal açıklanmış olur. benim atama durumum için değerli düşüncelerinizi, tecrübelerinizi bekliyorum. sağlıcakla kalın

