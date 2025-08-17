Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2025 18:24
Tüm Memurlar, İş Bırakma Eylemine Katılım Şart!

Yarın tüm memur sendikalarının desteğiyle iş bırakma eylemi yapılacak. Sendika üyesi olsun, olmasın tüm memurları eyleme katılmaya davet ediyorum. Eylem olmadan, ses çıkarmadan hakkımı almamız mümkün değil arkadaşlar.


firatli_genclik
Genel Müdür
17 Ağustos 2025 18:33

Sonuç çıkmaz.

