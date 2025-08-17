Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2025 18:45
X de etkinlik
X de yalilacak etkinlige katilim saglayip, uygun olan mebla icin elimizde. geleni yapalim.

ALTARİN OĞLU
Şef
17 Ağustos 2025 19:54
biraz yavas gidiyor ama olsun maksat gundemde ust siralarda yer almak.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikMemurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.2024 iş yurdu kar payı ?Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesine ilişkin yazılan haber (Ana Sayfada Haberi)İş bırakma eylemine uymakAna sayfadaki haber silinmelidir!Yarın Kimler İş Bırakacak?Promosyon için haber konusuANA SAYFADAKİ HABER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?Toplu Sözleşmede Kabul Edilen Büyükşehir Tazminatı Saçmalığı Nedir?

Sözlük

batsça 1 kenz 1 Şikayet et butonu 1 kumpir 1

Son Haberler

Adana'da orman yangını: 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyorBakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklamaNefes borusuna yiyecek parçası kaçan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiABD'den açıklama: Putin toprak tavizi vermeye razıGaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur