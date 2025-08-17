Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


17 Ağustos 2025 19:10
3+1 SİSTEMİNİN "2+1 sistemi" şeklinde değiştirilmelidir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL,3+1 SİSTEMİ (2+1) veya (2+0) şeklinde DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL,(BECAYİŞ)KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME HAKKI GELMELİDİR.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL,UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE KISITLAMA KALDIRILMALIDIR.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL,KURUMLAR ARASI NAKİL HAKKI GELMELİDİR.

